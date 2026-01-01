„Изпълнителното бюро на БСП призовава народните представители от Парламентарната група на „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” да подкрепят ветото на президента Йотова като не приемат повторно оспорените изменения в Изборния кодекс.” Това заяви председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков на пресконференция.

Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс заради секциите в чужбина

По неговите думи за преодоляване на ветото са необходими шест гласа, в допълнение на гласовете на партиите, които поддържат ограничението на избирателните секции – „Възраждане”, ГЕРБ и ИТН. „Въпрос на партийна съвест е тези шест да не бъдат от редовете на БСП, защото това нанася огромна щета на нашите принципни позиции по отношение на политическите права на гражданите, както и на нашата подкрепа за президента Йотова, чийто първи акт като президент – това вето – би могъл да бъде бламиран”, допълни Зарков по темата.

Той коментира и свиканото за тази седмица по инициатива на служебния министър на правосъдието заседание на Висшия съдебен съвет по отношение на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. „Изпълнителното бюро на БСП счита, че Сарафов упражнява правомощията на главен прокурор в нарушение на закона. Той не е нелегитимен – той е нелегален. И е крайно време институциите, които имат отношение към този въпрос, на първо място – ВСС, да констатират този очевиден факт и да вземат необходимите мерки”, категоричен бе председателят на НС на БСП.

Зарков обърна внимание, че излизат все повече сведения от прокурори за начина, по който функционира българската съдебна система. „Призоваваме всички честни магистрати в нашата страна, а такива има много, да подпомогнат усилията за осветяване и оздравяване на тази важна публична власт”, апелира той.

По време на пресконференцията Крум Зарков подчерта, че въпреки промените в Конституцията, всеки служебен кабинет е длъжен да гарантира своята политическа безпристрастност. „С фалстарта около вицепремиера, който подаде оставка за 24 часа с ресор точно честни избори и с вчерашните назначения на областни управители, които имат политическа окраска, тази безпристрастност е застрашена”, предупреди той и призова правителството да се вслуша в критиките и да действа така, че да не бъде опорочена самата идея за честни избори. Зарков предупреди, че българските социалисти ще следят с повишено внимание за действията на служебния кабинет.

По повод назначенията на служебния кабинет зам.-председателят на ИБ на партията и председател на Градския съвет на БСП-София Иван Таков заяви: „Виждаме, че всички новоназначени областни управители са партийни креатури, което буди много въпроси. Но най-голямото ни притеснение е назначението на областния управител на София-град Вяра Тодева, която вече е заемала тази длъжност и която наряза с флекс Паметника на Съветската армия. Това е една огромна провокация към БСП”.

По неговите думи „безобразното” решение на Тодева е коствало на българския данъкоплатец повече от стотици хиляди левове. Той отбеляза и лошото стопанисване на фигурите на паметника, част от културното наследство на България, и припомни за решението на Министерския съвет за тяхната реставрация. „Решение, което все още не е изпълнено и за което ще продължаваме да настояваме”, подчерта Таков.