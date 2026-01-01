Заради свличане на земна маса е затруднено движението по пътя Свищов-село Ореш, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Временно движението в участъка на път II-52 между Ореш и Свищов се осъществява двупосочно в една лента поради свличане на земна маса, посочиха от Агенцията.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Трансграничен проект за залесяване и намаляване на рисковете от свлачища и наводнения започна да се изпълнява преди дни в общините Свищов и Зимнич (Румъния).

Той е съфинансиран от Европейския съюз по Програма Interreg: Румъния-България, съобщиха тогава от общинската администрация.