Новоназначеният областен управител на Смолян Зарко Маринов встъпи в длъжност на церемония в присъствието на служителите на Областната администрация и медии. Досегашният управител Захари Сираков връчи на Маринов символичния ключ на областта, пожелавайки му да се справи със задачите за провеждане на предсрочните парламентарни избори успешно и да се запази спокойствието, което досега има в област Смолян.

Зарко Маринов посочи като своя основна задача организирането на честни и прозрачни избори, каквито са очакванията и надеждите на гражданите след протестите. Новият областен управител заяви, че ще се постарае, заедно със служителите в Областната администрация, изборите да са и възможно най-спокойни, независимо от високия политически градус.

Маринов допълни, че усилията ще бъдат в посока да се свали напрежението в предизборната кампания, доколкото е възможно. Ще бъдем равно отдалечени от всички политически партии, които ще се борят за доверието на хората, каза областният управител. Той посочи, че е важно да запази политически неутралитет като областен управител.

Зарко Маринов обясни, че не смята да прави политически чистки в Областната администрация. Той припомни, че вече е работил със служителите в администрацията като бивш заместник областен управител и очаква да получи тяхната подкрепа в този кратък период (на служебното правителство).

Маринов каза, че като журналист ще залага на повече публичност и прозрачност в работата на Областната администрация. Новият областен управител е бивш народен представител, бивш заместник областен управител, журналист, издател на регионалния в. “Отзвук“, председател на дружеството на Съюза на българските журналисти в Смолян.