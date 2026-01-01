Футболен мач от елитната женска лига на Мексико беше временно прекратен, след като близо до стадиона се чуха звуци, подобни на изстрели, което накара играчите на двата отбора да напуснат терена и да потърсят прикритие.

Инцидентът се случи в момент на прекомерно насилие в страната, няколко месеца преди началото на Световното първенство по футбол през 2026 г., на което Мексико е един от домакините. Реферът изпрати футболистите в съблекалните, а около 400 зрители по трибуните потърсиха скривалище. Паузата продължи около 15 минути. По-късно властите съобщиха, че звуците не са били от огнестрелни оръжия, а от автомобили със силни изпускателни системи от близкия автосалон. След успокояване на ситуацията мачът беше продължен.

Инцидентът дойде в сянката на сериозната ескалация на насилие в повече от 20 мексикански щата, след като силите за сигурност убиха лидера на водещ наркокартел Немесио Осегера Сервантес, известен като "Ел Менчо". Той беше най-търсеният престъпник в Мексико и почина от тежки наранявания по време на военна операция в планинския град Тапалпа, докато беше транспортиран до Мексико Сити.

Като отмъщение въоръжени групи на картела блокираха пътища и изгориха супермаркети, банки и превозни средства. Насилието засегна и Гуадалахара, един от градовете домакини на Световната купа през 2026 г. Заради влошената ситуация със сигурността ръководството на Първа лига при мъжете отложи мача между Керетаро и ФК Хуарес. Отложени бяха и мач от женската лига между Гуадалахара и Клуб Америка, както и два мача от втора мъжка лига.

Световното първенство по футбол през 2026 г. ще се проведе от 11 юни до 19 юли и ще бъде домакин на САЩ, Канада и Мексико, като Мексико ще бъде домакин на 13 мача в Гуадалахара, Мексико Сити и Монтерей, включително мача на откриването.