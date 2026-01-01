Най-малко 11 души бяха убити, а още 12 – ранени, при въоръжено нападение на футболно игрище в централния мексикански щат Гуанахуато, предаде АФП.

Атаката е извършена в квартал на град Саламанка, като в изявление на кметската управа се посочва, че властите са започнали операция по издирване на отговорните за нападението.

„Смъртта на 11 души е потвърдена, като 10 от тях са загинали на място, а още един е починал по време на оказване на медицинска помощ в болница“, се казва в съобщението.

„Освен това 12 души са били ранени от огнестрелни оръжия и получават медицинска помощ“, допълват от кметството.

В същия град в събота вечерта (24 януари) са били открити и четири чувала, съдържащи човешки останки.

Гуанахуато е проспериращ индустриален център и дом на няколко популярни туристически дестинации, но същевременно остава най-смъртоносният щат в страната заради войните за територия между престъпни групировки, показват официалните статистики за убийствата.

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум заяви в началото на годината, че нивото на убийствата в Мексико през 2025 г. е спаднало до най-ниската си стойност за последното десетилетие в резултат на националната стратегия за сигурност на нейното правителство.