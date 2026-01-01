/ МВР

Има задържани при акцията на полицията в Пазарджишко през изминалото денонощие, съобщиха от ОД на МВР.

Операцията обхвана целия регион, в това число и най-малките и отдалечени населени места. В нея взеха участие служители от структурите на Областната дирекция, на Районните управления в Пазарджик, Пещера, Септември, Панагюрище и Велинград, подпомогнати от допълнителни мобилни екипи на Зоналното жандармерийско управление в Пловдив.

В хода на осъществените дейности са извършени проверки на 1515 души, на 1355 моторни превозни средства. Инспектирани са 73 обекта - магазини, заложни къщи, пунктове за изкупуване на метални отпадъци, питейни заведения. За установени нарушения са съставени 73 акта и 286 фиша.

Спецакция на полицията в Пазарджишко

По време на полицейските действия са разкрити 14 престъпления. По характерни от тях са една домова кражба, три кражби от магазини, кражба на велосипед. Двама са задържани с наркотични вещества, засечени са водач под въздействието на алкохол над 1,2 промила и друг представил за проверка неистинска шофьорска книжка.

Установена е самоличността на непълнолетен, който е извършил вандалска проява по сграда на училище в село Динката. На територията на Велинград и Гара Костандово са установени трима притежавали незаконно добита дървесина.

Арестувани са шест души. По всички разкрити престъпления са образувани досъдебни производства или преписки, които са под надзора на прокуратурата.

Последвайте ни

