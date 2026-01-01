Има задържани при акцията на полицията в Пазарджишко през изминалото денонощие, съобщиха от ОД на МВР.

Операцията обхвана целия регион, в това число и най-малките и отдалечени населени места. В нея взеха участие служители от структурите на Областната дирекция, на Районните управления в Пазарджик, Пещера, Септември, Панагюрище и Велинград, подпомогнати от допълнителни мобилни екипи на Зоналното жандармерийско управление в Пловдив.

В хода на осъществените дейности са извършени проверки на 1515 души, на 1355 моторни превозни средства. Инспектирани са 73 обекта - магазини, заложни къщи, пунктове за изкупуване на метални отпадъци, питейни заведения. За установени нарушения са съставени 73 акта и 286 фиша.

По време на полицейските действия са разкрити 14 престъпления. По характерни от тях са една домова кражба, три кражби от магазини, кражба на велосипед. Двама са задържани с наркотични вещества, засечени са водач под въздействието на алкохол над 1,2 промила и друг представил за проверка неистинска шофьорска книжка.

Установена е самоличността на непълнолетен, който е извършил вандалска проява по сграда на училище в село Динката. На територията на Велинград и Гара Костандово са установени трима притежавали незаконно добита дървесина.

Арестувани са шест души. По всички разкрити престъпления са образувани досъдебни производства или преписки, които са под надзора на прокуратурата.