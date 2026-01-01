Специализирана операция за противодействие на престъпления, свързани с политическите права на гражданите се провежда в Разградско, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Разград

Проверяват се имоти, моторни превозни средства, места, за които има съмнения за евентуална дейност в нарушение на изборното законодателство. Участват полицейски сили от различни структури на Областната дирекция и жандармерия.

Спецакция на полицията в Стара Загора срещу престъпността и купения вот (СНИМКИ)

Обект на проверките са също търговски обекти, заложни къщи, автоморги и други места, за които има данни, че евентуално може да се извършва престъпна дейност или такава, свързана с административни нарушения.

ОД на МВР-Разград

Паралелно с това са изградени контролно-пропускателни пунктове, на които се извършва пълен контрол на преминаващите превозни средства.

Акцията е насочена към противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и осигуряване на полицейско присъствие в уязвими райони и квартали.