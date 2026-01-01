В продължение на години Иля Ремесло беше надежден прокремълски агент, преследвайки критици на режима и очерняйки независими журналисти, блогъри и опозиционни политици. След това 42-годишният адвокат рязко се обърна срещу най-влиятелния човек в Русия. Късно във вторник Ремесло публикува манифест до своите 90 000 последователи в Teлеграм, озаглавен: "Пет причини, поради които спрях да подкрепям Владимир Путин", съобщава "Гардиън".

Владимир Путин е президент на Русия от 2000 г. , с кратък престой като министър-председател между 2008 и 2012 г., и все още изглежда здраво на власт. Въпреки че откритата критика към Путин е табу в страната, кремълският пропагандист сега направи точно това, посочва "Франкфуртер рундшау".

В публикацията адвокатът обвини "нелегитимния" руски президент, че води "безнадеждна война" в Украйна, която отне милиони животи и съсипа икономиката. Той твърди, че повече от две десетилетия на власт на Путин демонстрират как "абсолютната власт корумпира" и призова за оставката му. Това се случи въпреки репутацията на Ремесло като надежден поддръжник на Кремъл, който редовно атакува критици на режима, независими журналисти, блогъри и опозиционни политици, отбелязва германският вестник.

Голяма част от работата на Ремесло беше фокусирана върху кампании срещу починалия опозиционен политик Алексей Навални. Той се явяваше в съдилища в цялата страна, за да свидетелства срещу него. Внезапната промяна в мнението на Ремесло веднага предизвика спекулации. В кратко видео обаче той увери зрителите, че акаунтът му в Teлеграм не е бил хакнат. Той също така заяви, че все още е в Русия и повтори тези твърдения пред "Гардиън".

Говорейки от апартамента си в Санкт Петербург, той заяви пред британския ежедневник: "Владимир Путин трябва да подаде оставка и да бъде съден като военнопрестъпник." Той продължи: "Неговата персонализирана, корумпирана система е обречена на колапс, както сега виждаме във войната в Украйна и другаде." Тази война, каза Ремесло, не води до нищо. Има огромни загуби. "Борим се за малки територии, които в крайна сметка няма да донесат нищо на Русия", каза Ремесло.

Думите на Ремесло са забележителни. В рамките на руската провоенна онлайн сцена, известна като "Z-блогъри", има повтарящи се и толерирани критики към руското военно ръководство. Подобна фронтална атака срещу най-влиятелния човек в страната обаче е рядкост . Руската съдебна система е осъждала критици на затворнически присъди за далеч по-малко остри изявления, отбелязва "Франкфуртер Рундшау".

Поради това някои подозират умишлен ход от страна на Кремъл – инсценирана провокация, целяща да идентифицира потенциални поддръжници на подобни твърдения. Леонид Волков, бивш близък сътрудник на Навални, написа в платформата "Екс": "Иля Ремесло никога не прави нищо безплатно. И никога не прави нищо без разрешение."

Изявленията му обаче далеч надхвърлят това, което Кремъл обикновено толерира като критика, посочва "Велт".

Въпреки всичко широкообхватната тирада на Ремесло бележи рядко нарушение на дългогодишни табута, каза Иван Филипов, изследовател на провоенното движение. "Това наистина е безпрецедентно", каза той. "Трудно ми е да го осмисля", отбелязва той, цитиран от "Гардиън".

Ремесло, бивш член на руската обществена камара, контролиран от Кремъл консултативен орган, отдавна е известен като привърженик на режима, който е използвал юридическия си опит, за да атакува и осъжда критици на властите в съда и онлайн.

На въпроса защо е решил да се изкаже сега, Ремесло каза, че решението се е развило постепенно, докато не почувства, че повече не може да мълчи. "Путин вече не е "един от нас". Той е човек, чиито интереси са напълно чужди както на Русия, така и на мен лично. Стигнах до заключението, че е едновременно възможно и необходимо да го критикувам, защото в противен случай нищо от това няма да спре и нищо добро няма да произлезе от него", каза той пред "Гардиън", добавяйки, че много други членове на общността "мислят по същия начин".

Ремесло каза, че е получавал паникьосани обаждания през цялата сутрин от контакти в службите за сигурност, които го призовавали да премахне публикациите, което според него предполагало, че системата е изпаднала в паника.

Той отбеляза, че не си прави илюзии, че може да бъде преследван заради изказванията си. Руските власти вече са се справяли безмилостно с вътрешни предизвикателства, дори сред видни националисти. Те осъдиха Игор Гиркин, виден бивш сепаратистки командир и отявлен критик на Путин, и прочистиха съюзниците му. Смята се също, че Москва стои зад смъртта на Евгений Пригожин , лидерът на наемниците, който подигна краткотраен бунт срещу властите и по-късно загина, когато самолетът му се разби при неясни обстоятелства, припомня "Гардиън".

"Готов съм за всеки процес срещу мен", каза Ремесло. "Дойде време по някакъв начин да прекъсна този порочен кръг и да говоря открито. Нося определена отговорност като човек, който дълго време подкрепяше този режим и му помагаше да оцелее."