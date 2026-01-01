Британските прокурори заявиха, че са повдигнали обвинения срещу двама мъже за шпионаж в полза на Иран чрез наблюдение на лица и места, свързани с еврейската общност, в рамките на разследване, започнало още преди конфликта в Близкия изток, предаде Ройтерс.

Нематолах Шахсавани, 40-годишен, с двойно иранско-британско гражданство, и Алиреза Фарасати, 22-годишен ирански гражданин, бяха обвинени след разследване на действията им в северната част на Лондон в продължение на пет седмици през юли и август миналата година.

Британските парламентаристи и контраразузнаването (МИ5) отдавна предупреждават за заплахите, които Иран представлява за Великобритания, като през последните години бяха направени редица арести и разкрити заговори, преди военната кампания на САЩ и Израел да започне преди почти три седмици.

Старши националната координаторка на полицията за борба с тероризма Вики Еванс заяви, че разследването трябва да успокои еврейските общности, че полицията ще реагира на всякакви заплахи за тяхната безопасност.

"Това са изключително сериозни обвинения по Закона за националната сигурност, които са повдигнати след много сложно разследване", заяви тя в изявление.

Двамата мъже бяха арестувани и задържани в началото на този месец и днес трябва да се явят пред Уестминстърския магистратски съд, посочва Ройтерс.

Полицията съобщи, че други двама мъже, които бяха арестувани в рамките на тази акция, са били освободени без да им бъдат повдигнати обвинения.