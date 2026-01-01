43-годишен мъж нахлу в дома на бившата си жена и нападна човека, с когото в момента тя живее. Пострадалият - 37-годишен, е с опасност за живота, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

На 23 февруари в 10:03 ч. дежурните в Първо Районно управление в Стара Загора е получен сигнал за сбиване в къща в село Оряховица.

На място е изпратен полицейски екип, който установил 43-годишна жена. Тя съобщила, че бившият ѝ мъж – 43-годишен, е влязъл в къщата им и се е сбил с мъжа, с когото в момента живее на семейни начала – 37-годишен.

43-годишният мъж е нанесъл прободна рана с нож в областта на гръдния кош на 37-годишния мъж. На място е изпратен и екип на спешна помощ, който транспортира пострадалия 37-годишен мъж до болница в Стара Загора, където е настанен с опасност за живота.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора. 43-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа.