Временно изпълняващ длъжността заместник главен секретар от днес ще изпълнява Георги Кандев, заяви служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев, предава БНР.

БТА

Той ще поеме работата на главния секретар, ако настоящият титуляр Мирослав Рашков бъде освободен.

"Няма да предлагам титулярен главен секретар", каза още Дечев.

Очаква се президентът Илияна Йотова да вземе решение дали да подпише указа за освобождаване на Мирослав Рашков от поста му на главен секретар на МВР.

Служебното правителство е приело решението да предложи на държавния глава да издаде указ за освобождаването на Рашков неприсъствено още на 22 февруари, неделя. Това става ясно от протокола на първото проведено заседание на кабинета "Гюров". Вносителят - служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев, го обяви ден след неговото приемане.