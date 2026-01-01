Основната цел, с която идвам, е организирането на прозрачни и честни избори, за да върнем доверието на жителите на областта в изборния процес и да можем след провеждането на изборите да се поздравим, без да има заявления за манипулации и изборни машинации

Това каза пред журналисти новият областен управител на Кюстендил Кристиян Иванчов. Той изтъкна, че ще продължи да работи по текущите въпроси, които са ежедневие в Областната администрация, и понеже познава голяма част от екипа, смята, че няма да има никакви проблеми в това отношение. Когато има добре работеща машина, няма нужда тя да бъде променяна, коментира Иванчов в отговор на въпрос дали ще има промени в структурата на областната администрация.

Новият областен управител посочи, че ще работи, за да защитава държавността на територията на област Кюстендил. Иванчов благодари за работата на досегашния областен управител Методи Чимев. Предшественикът му му подари химикал, с който да подписва важни документ

Чимев благодари на служителите на областна администрация за тяхната експертност и коректност, като изтъкна, че те са добре сработен механизъм, който с отговорност и с експертност изпълнява своите ангажименти. Текущите въпроси не са малко, но Иванчов е човек, който има опит и съм убеден, че ще се справи, каза Методи Чимев.

Кристиян Иванчов е бивш заместник областен управител и бивш заместник-кмет в община Кюстендил. На 23 февруари служебното правителство назначи нови 28 областни управители, като освободи досега заемащите тези длъжности, съобщиха от пресслужбата на кабинета.