Българският институт, част от СУ „Св. Климент Охридски”, изпревари всеки един университет от Източна Европа, както и Кеймбридж и Харвард, по брой приети статии на конференция STOC 2026

INSAIT има 5 приети научни статии на тазгодишното издание на ACM Symposium on Theory of Computing (STOC 2026) – най-престижната международна конференция в областта на алгоритмите и теоретичната информатика и №1 в света в тази сфера, според класацията на Google Scholar.

По брой приети статии INSAIT, част от СУ „Св. Климент Охридски“, се нарежда пред университетите Кеймбридж и Харвард и редица водещи институции в САЩ и Европа, като изравнява резултата на „Цинхуа“ – номер 1 университет на Китай.

STOC 2026 ще се проведе в Солт Лейк Сити, САЩ между 22 и 26 юни. Конференцията ежегодно събира водещи учени от най-престижните университети и технологични компании в света, които представят фундаментални научни резултати в областта на алгоритмите, изчисленията, криптографията и разпределените системи – резултати, които стоят в основата на бъдещи технологии.

Приетите статии на INSAIT са резултат от групата по Теория и алгоритми, ръководена от д-р Бернхард Хойплер, доктор от Масачузетския технологичен институт (MIT), преди това професор в Карнеги-Мелън, САЩ, носител на ERC Starting Grant и учен с международно признат принос в областта на алгоритмите, теорията на кодирането и разпределените изчисления.

Пълен списък на публикациите на INSAIT, включително приетите статии на STOC, е достъпен тук: https://insait.ai/publications/