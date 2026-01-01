Световният технологичен лидер „Гугъл“ (Google) подкрепи Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с награда от 500 000 щатски долара. Отличието се дава за постигнатите високи резултати в развитието на изкуствения интелект на национално и международно ниво. Средствата ще помогнат за нови разработки в тази област на световно ниво, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

Финансирането ще даде допълнителни възможности на изследователи в INSAIT да работят по ключови проекти в стратегически направления - като компютърно зрение, роботика, машинно обучение и други, насочени към създаването на технологии с глобално значение.

Наградата затвърждава дългосрочното партньорство между INSAIT и „Гугъл“ и подкрепя мисията на института да провежда научни изследвания на световно ниво в България, утвърждавайки страната ни като важен център за развитие на изкуствения интелект и високите технологии в региона, Европа и света, се отбелязва в съобщението.

В него се припомня, че световният технологичен гигант систематично подкрепя института финансово още от неговото създаване.

На 28 октомври 2025 г. от МОН съобщиха, че Институтът за компютърни технологии и изкуствен интелект (INSAIT) към Софийския университет "Св. Климент Охридски" получава ново финансиране в размер на 1 млн. щатски долара от "Гугъл" (Google). С това общата инвестиция на технологичния гигант за института към СУ вече надхвърля 6 млн. щатски долара. Стратегическото им партньорство е насочено към задълбочаване на ангажимента към отворени и приобщаващи изследвания и иновации в областта на изкуствения интелект в Централна и Източна Европа.

Дарението ще подкрепи допълнително изследователската дейност в INSAIT с още изчислителни ресурси, както и националната им програма Explorer за талантливи български ученици, които продължават висшето си образование в България в областта на информатиката, поясниха тогава от МОН.

Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии в София, България е структуриран като специално звено към Софийския университет "Св. Климент Охридски" и е създаден в партньорство с два от най-добрите технологични университети в света - швейцарските ETH Zurich и EPFL. Водещи учени от топ американски, европейски и израелски университети, и изследователски лаборатории, ръководят и съветват института. Основният фокус на INSAIT е върху научните постижения: изследвания на световно ниво, привличане на международни учени с изключителни постижения, обучение на слeдващото поколение студенти и технологични лидери.