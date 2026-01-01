Характерна за предвеликденския период ценова динамика: агнешкото и овчето месо, яйцата и рибата регистрират лек ръст, докато зимните зеленчуци и ягодите поевтиняват значително. Това показват данните от седмичния анализ на Системата за агропазарна информация (САПИ) за единадесетата седмица на 2026 г. (към 11 март). Пазарът на основни хранителни стоки - хляб, брашно, олио и мляко, остава стабилен.

Продукти с най-големи изменения в цените

Отчетният период показва най-голямо поскъпване при овчето месо - с 5 на сто нагоре до 7,14 евро за килограм, яйцата (стандарт M) - с 4 на сто до 0,29 евро за брой, шарана - с 4 на сто до 6,46 евро за килограм, зелените чушки - с 4 на сто до 4,21 евро за килограм, агнешкото месо - с 3 на сто до 14,93 евро за килограм.

Покачването при яйцата, агнешкото и овчето месо е типичен предпасхален модел, регистриран всяка година в периода 3-6 седмици преди Великден (тази година - 12 април).

Потребителите, които планират покупки за празниците, могат да спечелят от ранното пазаруване - особено при агнешкото месо, чиято цена традиционно достига пик в седмицата преди Разпети петък.

Великденско агнешко за 16 евро – преобладаващо новозеландско вместо родно месо

Агнешкото месо се търгува в широк регионален диапазон: от 4,73 евро за килограм в Централна България (Велико Търново, Ловеч, Плевен) до 9,69 евро за килограм в Южна България (Кърджали, Стара Загора, Хасково). Разликата от над два пъти между регионите е структурна - отразява близостта до животновъдни райони, а не пазарни аномалии.

Яйцата (стандарт М) поскъпват с 4 на сто до средна национална цена от 0,29 евро за брой. При тях също се наблюдава съществена регионална разлика: в Южна и Централна България цените са 0,27-0,28 евро за брой, докато в Западна България, Варненско и Черноморието - 0,29-0,30 евро за брой.

От друга страна, най-голям е спадът на цените при зелето - с 11 на сто до 0,78 евро за килограм, ягодите - с 11 на сто до 7,79 евро за килограм, оранжерийните краставици - с 8 на сто до 3,30 евро за килограм, типовия хляб - с 3 на сто до 1,55 евро за килограм, гроздето - с 3 на сто до 4,88 евро за килограм.

Според анализа зелето и краставиците са в края на зимния си сезон, което значи, че предлагането се увеличава и цените се нормализират. Зелето е особено достъпно в Северозападна България: Видин и Монтана предлагат цени около 0,50-0,52 евро за килограм спрямо 0,93-0,98 €/кг в Добрич и Варна.

Ягодите изненадват с ценови спад въпреки ранната сезонност. Вносни ягоди от Гърция и Испания наводняват пазара в края на зимата, посочват от САПИ. Ценовият диапазон е широк: във Варна и Хасково около 6 евро за килограм, докато в Монтана и Перник цените са около 8 евро за килограм.

При основните хранителни стоки се наблюдава ценова стабилност. Хлябът бележи умерен спад (2-3 на сто) - особено типовият хляб и „Добруджа“, като белият хляб се продава средно за 1,54 на сто. Захарта поевтинява с 2 на сто до 1,25 евро за килограм. Брашното и олиото остават непроменени и се търгуват съответно за 0,99 евро за килограм и 1,99 евро за литър. Според САПИ тези сигнали са важни: при глобална инфлационна среда и геополитическо напрежение, стабилността на основните хранителни стоки е показател за добро функциониране на вътрешния пазар.

Цената на ориза е с 1 на сто надолу до 2,43 евро за килограм, докато тази на бутилка прясно мляко е с 1 на сто нагоре до 1,80 евро за литър. Кисело млякото и кашкавалът „Витоша“ остават на същите нива, като се продават съответно по 0,79 евро за кофичка и 13,48 евро за килограм.

Практически наръчник за потребителите - великденска подготовка

Агнешко месо - купете сега или по-рано

Цените вече показват предпасхален ръст. Исторически, максимумът се достига в периода 14-18 април. Ако планирате традиционна трапеза, препоръчително е да купите и замразите агнешко бутче или плешка още тази или следващата седмица. Разликата в цената може да достигне 15-25 на сто спрямо цената на Разпети петък.

Яйца - не чакайте до последната седмица

Ценовият ръст при яйцата обичайно се ускорява в последните 10 дни преди Великден заради търсенето за боядисване и козунаци. Средната цена от 0,29 евро за брой (М) и 0,30 евро за брой (L) е все още разумна. Закупуването на седмична нужда 2-3 седмици предварително е добра стратегия.

Зеленчуци и плодове - ползвайте сезонния прозорец

Зелето, краставиците и спанакът са на атрактивни нива. Ягодите от внос са достъпни - особено в Южна България под 6,50 евро за килограм. Доматите и зелените чушки показват умерено поскъпване, съответно с 2 на сто до 2,78 евро за килограм и 4 на сто до 4,21 евро за килограм. Според анализа на САПИ пролетното предлагане тепърва се разширява, като се очаква нормализиране до май.

Риба - добра алтернатива за Страстната седмица

Шаранът е традиционна великденска риба и вече поскъпва - с 4 на сто до 6,46 евро за килограм. По-достъпни алтернативи: цаца (3,29 евро за килограм), сафрид (5,89 евро за килограм), хек (5,01 евро за килограм) - всички без ценово отклонение тази седмица. Страстната седмица е период на повишено търсене на риба - ранната покупка е логична, подчертават от САПИ.

Геополитически контекст - цени и рискове

Анализът на 11-ата седмица трябва да се чете в контекста на международните пазарни тенденции, посочват от САПИ.

Черноморски зърнен коридор: продължаващото напрежение в Черно море поддържа несигурност около доставките на зърно и слънчоглед. Стабилността на хляба и брашното в момента се дължи на наличните складови запаси - риск за поскъпване ще нараства, ако конфликтната ситуация се задълбочи след май.

Пролетна сезонност при вноса: отварянето на пролетния сезон нормално увеличава предлагането от Гърция, Турция и Испания (краставици, домати, ягоди). Геополитически смущения по Балканите или митнически затруднения биха забавили тези доставки и задържали цените на по-високи нива.

Енергийни разходи и животновъдство: ценовото покачване при агнешкото и овчето месо отразява не само сезонно търсене, но и по-високи производствени разходи - фуражи, горива, ветеринарни услуги. При трайно увеличение на тези компоненти, ценовото ниво няма да се върне на предпасхалните нива след Великден.

Яйца и птицевъдство: пазарът на яйца в ЕС е под натиск заради огнища на птичи грип. Към момента България не е засегната, но превантивни мерки в съседни страни могат да ограничат вноса и да усилят ценовото покачване.