Мъж се опита да глътне две пликчета с наркотици при полицейска проверка в Плевен, съобщиха от ОД на МВР.

На 13 март в жк. “Сторгозия“ е спрян автомобил, управляван от 39-годишния мъж. По негови данни веществата в пликовете са метамфетамин и марихуана.

След спецакция в Пловдивско: Спипаха дилъри, единият пренасял буркан с марихуана в раница (СНИМКИ)

При последвано претърсване в колата са установени две полиетиленови тръби с размери 6 см. Х 0,5 см., 5,5 см Х 0,5 см., съдържащи прахообразно вещество.

По данни на 39-годишния веществото е метамфетамин. Проверка е изяснила, че той е временно лишен от право да управлява МПС.

Нарушителят е отказал да му бъде извършена проверка с техническо средство за наличие на наркотици и алкохол. Мъжът е бил задържан и за случая е сезирана прокуратурата.