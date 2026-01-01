35-годишна жена рани с нож 40-годишния си приятел в Димитровград, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 10 юни на улица „Емилиян Станев“. Мъжът е подал сигнал, че е намушкан в корема от жената, с която живеел на семейни начала.

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Пострадалият е настанен в хасковската болница. Жената е задържана.

9-годишният ѝ син е предаден чрез Социалните служби на роднина.

Жената е била във видимо нетрезво състояние. Тестът ѝ е отчел 3,43 промила.