35-годишна жена рани с нож 40-годишния си приятел в Димитровград, съобщиха от полицията.
Агресията е станала на 10 юни на улица „Емилиян Станев“. Мъжът е подал сигнал, че е намушкан в корема от жената, с която живеел на семейни начала.
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Пострадалият е настанен в хасковската болница. Жената е задържана.
9-годишният ѝ син е предаден чрез Социалните служби на роднина.
Жената е била във видимо нетрезво състояние. Тестът ѝ е отчел 3,43 промила.