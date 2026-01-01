Жена е задържана за безразборна стрелба с пневматично оръжие в пернишкото село Дивотино, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Случаят е от 9 юни малко след 14:00 часа. Жители на Дивотино подали сигнал на тел. 112, че се произвеждат изстрели от имот на 44-годишен мъж към съседен имот.

Служители от Първо Районно управление реагирали незабавно и на място установили, че стрелбата е дело на 36-годишна жена, живееща на семейни начала с 44-годишния мъж. Установено е още, че пневматичната пушка е законно притежавана от мъжа, а двамата са били употребили алкохол.

По първоначални данни няма конкретна причина за извършените хулигански действия. Двамата са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР и е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.