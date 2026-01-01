Извършител на кражба е установен и задържан след упорита и целенасочена издирвателна дейност на служители от ОДМВР-Разград.

Сигналът за криминалното деяние е подаден на тел.112 около 7.00 часа на 29 април. Тогава 47-годишен мъж от Разград е съобщил, че от междуетажна площадка в жилищната му кооперация са задигнати 23 чифта маратонки.

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Нанесената щета възлиза на 1 000 евро. В хода на започнатото досъдебно производство и след преглед на записи от охранителни камери, разположени в периметъра на местопроизшествието, е установено, че между 00.00 и 03.30 часа на 29 април лице от мъжки пол неколкократно влиза и пренася обемисти вещи в наето помещение на съседна улица.

След това с помощта на още четирима души натоварва откраднатото в автомобил „БМВ Х5“ и напуска града. В процеса на работа по случая са установени част от лицата, както и движението на автомобила. В резултат от оперативно-издирвателните действия на полицията със съдействието на служители от РУ-Луковит на 10 юни е задържан 37-годишният извършител на кражбата.

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В обитавания от него имот в луковитското село Беленци са открити и иззети част от инкриминираните вещи. Мъжът е криминално проявен, с множество съдебни регистрации, а деянието е извършено в условията на опасен рецидив. Приведен е в РУ-Разград, като предстои да му бъде взета постоянна мярка за неотклонение.