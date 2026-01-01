Криминално проявени мъже и жена от Берковица са задържани за кражба на златни накити от заложна къща в Разград. Съпричастността им към извършеното престъпление е установена след бързи оперативно-издирвателни действия, предприети на 23 и 24 март, непосредствено след постъпването на сигнала в ОДМВР-Разград.

Според получената информация липсата на златните накити е установена около 18.00 часа на 23 март. Управител на търговския обект съобщил, че са задигнати златна дамска гривна с тегло 4,75 грама и златен ланец 14,38 грама на обща стойност над 2000 евро.

В хода на образуваното досъдебно производство по чл.195, ал.1, т.4 във връзка с чл.194, ал.1 от НК са разкрити извършителите на криминалното деяние - двама мъже на 68 и 20 години и 20-годишна жена. Групата се придвижвала с автомобил „Мерцедес С220“ и реализирала кражби в различни населени места.

Със съдействието на ГДНП и други Областни дирекции на МВР крадците са установени и задържани на територията на ОДМВР-Бургас. У тях са намерени инкриминираните вещи от заложната къща в Разград, както и от друга кражба, извършена в Несебър.

68-годишният мъж има над 40 криминалистични регистрации за кражби и джебчийство. След привеждането на тримата в ОДМВР-Разград, предстои да им бъдат повдигнати обвинения за извършената кражба.