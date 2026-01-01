Сигнал за взломна кражба е подаден около 11:30 часа на 26 февруари от 60-годишен мъж от Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

По думите му, между 19 и 26 февруари, е бил взломен прозорец на дома му и са задигнати продукти от вендинг автомат, телевизор и мобилен телефон. Размерът на нанесените щети е в процес на уточняване.

В хода на незабавните оперативно-издирвателни действия криминалистите установиха съпричастност на 31-годишен мъж от Разград с предходни криминални прояви. Той е задържан в сградата на Районното управление.

По случая се води досъдебно производство.