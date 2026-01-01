37-годишен мъж направи опит да изнасили 31-годишна жена във врачанското село Нефела, съобщиха от полицията.

На 26 февруари е подаден сигнал от жената.

Тя е оказала съпротива и е успяла да избяга със с автомобил, при което нападателят е увредил предна врата на колата.

Извършителят е задържан. Той е криминално проявен и осъждан за кражби, изнасилване, блудство и палеж.

