Инфлуенсърката Цвета Стратиева - Флора се превърна в първия звезден участник, елиминиран от Hell’s Kitchen. Представителката на отбора на Платинените показа несигурност в две поредни предизвикателства и се прости с мястото си в надпреварата.

Завръщането на звездите в Кухнята на Ада протече повече от динамично. Те трябваше да се съревновават в отборна игра, разчитайки на комуникацията, работата в екип и сръчността си. Най-добре за втора поредна седмица се справи пианистът Евгени Генчев, който заслужи и нов имунитет. Ястието на гримьора Кирил Гуцов не бе на нужното ниво и му донесе номинация.

Последвалата вечерна резервация се превърна в истински тест за търпението на шеф Виктор Ангелов. Въпреки усилията на звездните кулинари, грешки валяха и от двете кухни. Опитите на номинирания Гуцов и рап изпълнителя Тото да овладеят положението при Платинените не се увенча с успех, докато отличникът Евгени намери път към съотборниците си и Златните успяха да завършат поръчките си.

В първото си ексклузивно интервю след елиминацията за официалния подкаст на формата “Кухнята след Ада”, влогърката Флора разказа в детайли за своето участие в кулинарното шоу, за разликата между английската и българската кухня, както и какво не ѝ е достигнало да продължи напред. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Съревнованията и битките между Сините и Червените продължават във вторник, 3 март, от 20:00 ч. по NOVA с първия по рода си готварски скрабъл и нови разногласия между претендентите за голямата награда.

