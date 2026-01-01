Министерството на земеделието и храните е уведомило служебния премиер Андрей Гюров и съответните служби за получен сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност. Това обяви служебният министър на земеделието Иван Христанов.

„Няма как да предоставим подробна информация. Изискали сме множество документи от няколко институции, не само от Министерството на земеделието. Следобед ще подготвим доклад до ДАНС и незабавно ще поискаме срещи с колегите“, заяви той.

Христанов припомни, че съгласно 181-во постановление на Министерския съвет от 2009 г. продоволствената сигурност и безопасност са част от дейностите, които имат значение за националната сигурност, като в ДАНС има специализирана дирекция, с която министерството работи постоянно.

Сигналът е получен снощи. „Имаме време да го обработим. Известяваме премиера и службите, защото сме длъжни да го направим“, добави министърът.

Служебният министър на земеделието очерта основните приоритети на мандата си пред журналисти по време на официално представяне. По думите му ръководството на министерството ще работи с фокус върху прозрачността, стабилността на земеделския сектор и безкомпромисната борба с корупцията.

„Нашите мандатни приоритети са ясни и категорични“, заяви министърът, като подчерта, че първият от тях е прозрачността. Според него институцията в последните години се е превърнала по-скоро в „задкулисие и театър със спуснати черни завеси“, вместо да бъде отворена и прозрачна администрация. „Ние гарантираме прозрачност и това ще бъде водещ принцип във всички наши действия“, подчерта Христанов.

Вторият приоритет е грижата за земеделския сектор, особено в условията на честа смяна на правителства. Министърът увери, че ще бъде направено всичко възможно работата на сектора да не бъде затруднена от политическата нестабилност. Той напомни, че предстоят важни отваряния и плащания по Първи стълб, като кабинетът и Държавен фонд „Земеделие“ ще работят стриктно по утвърден график.

„Имаме и ангажимент за провеждането на честни избори“, добави той.

Борбата с корупцията остава третият и върховен приоритет на служебния екип. По думите на Христанов тя не е самоцел, а начин да се осигурят ресурси за хората, които реално работят в сектора. „В продължение на много години лесните пари и кабинети, които не действаха в интерес на обществото, превърнаха земеделието в магнит за хора нямат нищо общо със земеделеца, а по-скоро за тези търсещи лична облага. Ние ще работим до последния си ден и час, за да използваме всяка минута за общественото благо“, заяви министърът.

БТА

Христанов: Където и да проверяваме в Министерството на земеделието, виждаме надписване

В изявлението си Иван Христанов коментира и появилите се през последните дни публични атаки срещу него и семейството му. Той ги определи като „клевети и лъжи“, насочени към дискредитиране на работата на министерството. „Никой не беше пожален в това отношение. Твърденията, че съпругата ми има интереси в някакви лаборатории, са абсолютно неверни и представляват клевета и лъжа. Свързваха ме с крадци, с които нямам никакво отношени“, заяви категорично министърът.

По думите му е интересно как тези атаки съвпаднаха със сигналите към прокуратурата, които са подадени през последните два дни.

Христанов увери, че въпреки натиска и обвиненията, служебният екип ще продължи да работи активно и прозрачно, с цел стабилност на сектора и защита на обществения интерес. "Няма да позволим държавата да се държи безгръбначно", заяви още той и допълни, че милиони българи очакват много от този кабинет.

Той подчерта, че кабинетът и "институциите са деполитизирани и няма да участват по никакъв начин като електорални банки за партиите".

„Няма да се поддадем на мутри, изпълзели от 90-те години и решили, че могат да завладяват държавата, както си искат. Няма да позволим разни хора в държавната администрация – както в тази институция, така и в някои от агенциите – да късат менискуси и да излизат в болнични, просто защото върху тях се хвърля светлина. Всеки един човек, който е сътрудничил на престъпни групи, ще бъде предаден на правораздавателните органи", категоричен е служебният министър.

Случаят "Петроха"

През ноември 2022 година тогавашният министър на земеделието е подписал в необичайно къс срок документите за продажба на имота, обяви той.

От друга страна Изпълнителна агенция по горите се е държала професионално. Правени са проверки и са издавани изписания. Нямаме никакви съмнения в техните действия, категоричен е министърът.

Определянето на цената по думите му е тривиален процес.