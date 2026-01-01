Служебният министър-председател Андрей Гюров отказва да поеме отговорност и да отговори на въпроса каква е стратегията и политиката на неговото правителство за справяне с качеството и загубите на водата. Това каза зам.-председателят на ПГ на „Възраждане“ Петър Петров пред журналисти в кулоарите на парламента.

През септември месец, когато групата на „Възраждане“ беше в регионите на страната и очерта като най-голям проблем безводието, тогавашното правителство на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН създаде Национален борд за водите. Той за съжаление приключи безславно, въпреки че трябваше да заседава два пъти месечно и че трябваше ежемесечно да представя доклади за дейността си в Народното събрание, каза Петров.

Той обясни, че още тогава е задал въпрос към тогавашния министър-председател защо този Национален борд за водите не работи и как ще се реши проблемът с безводието, но нищо не се е случило. Още миналата седмица, след като се закле новото служебно правителство, първото питане към служебния министър-председател Андрей Гюров беше от мен на тема каква е стратегията и политиката на неговото правителство за справяне с качеството и загубите на водата, посочи Петров.

Очаквах той да се яви на днешния парламентарен контрол и да отговори на това питане, но вчера разбрах, че той е внесъл писмо до председателя на Народното събрание, в което посочва, че въпреки разпоредбите на нашия правилник, които позволяват на депутатите да отправят питания към него, той е счел, че моето питане не било от неговия ресор и трябва да го отравя към министъра на регионалното развитие и благоустройството, каза още депутатът.

Петър Петров посочи, че в питането си е очертал проблеми, засягащи седем министерства, отговарящи пряко за проблема с липсата на вода и проблемите по ВИК мрежата, а техен ръководител е служебният министър-председател.

Предупреждавам ви, че този човек няма да се яви нито днес на парламентарен контрол, нито в следващите седмици на парламентарен контрол, защото той счита, че не трябва да отговаря на въпроси и питания от народни представители, каза Петър Петров.

Понеже той споделя, че проблемът с водите и с загубите по мрежата не била в неговия ресор, знаете ли къде ще се яви Андрей Гюров - на първата положена водопроводна тръба в България, посочи Петров. Първият човек, който ще се яви да се снима и да обяснява колко голяма заслуга имало неговото правителство за решаване на проблемите с безводието, ще бъде Гюров, но ние също ще се явим там и ще зададем нашите въпроси, отбеляза депутатът от „Възраждане“.