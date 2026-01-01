Пограничните боеве между Пакистан и Афганистан се ожесточиха през нощта, като и двете страни съобщават за тежки загуби. Пакистанският министър на отбраната заяви, че страната му се намира в "открита война" със съседа си.

На фона на продължаващото напрежение данни на Международния институт за стратегически изследвания в Лондон показват, че Пакистан разполага със значително по-големи военни ресурси и по-модерни способности.

Общ преглед

Пакистанските въоръжени сили са добре подсигурени в кадрово и материално-техническо отношение, включително чрез доставки на оръжие от ключовия си партньор Китай. Исламабад продължава да инвестира в ядрената си програма и в модернизация на военноморските и военновъздушните сили.

От своя страна, способностите на командваните от талибаните афганистански сили отслабват. След завръщането си на власт през 2021 г. те плениха значително количество чуждестранна техника, но изпитват затруднения при поддръжката и използването му. Липсата на международно признание допълнително затруднява модернизацията.

Личен състав

Пакистан разполага с около 660 000 действащи военнослужещи – приблизително 560 000 в сухопътните войски, 70 000 във военновъздушните сили и 30 000 във флота.

Активният състав на афганистанските сили се оценява на около 172 000 души, като са обявени планове за увеличаване до 200 000.

Бронирана техника и артилерия

Пакистан разполага с над 6000 бронирани бойни машини и повече от 4600 артилерийски системи.

Афганистан също притежава бронирана техника, включително танкове от съветската епоха и бронетранспортьори, но точните количества не са публично потвърдени. Същото важи и за наличната артилерия.

Военновъздушни сили

Пакистан има около 465 бойни самолета и над 260 хеликоптера, включително многоцелеви, щурмови и транспортни машини.

Афганистан не разполага с бойна авиация от изтребители и няма функциониращи военновъздушни сили в класическия смисъл. Смята се, че има поне шест самолета, някои от които от времето на Съветския съюз, както и 23 хеликоптера, но техническото им състояние е неясно.

Ядрен арсенал

Пакистан е ядрена държава с приблизително 170 бойни глави. Афганистан не притежава ядрен арсенал.