Изслушването срещу Хилари Клинтън за връзките ѝ с покойния финансист, съден за сексуални престъпления – Джефри Епстийн, беше прекъснато за кратко, след като снимка на Клинтън от изслушването бившия държавен секретар на САЩ изтече в социалните мрежи, в нарушение на правилата на разследващата комисия на Конгреса, предаде Ройтерс, позовавайки се на съветника на Клинтън Ник Мерил.

Инфлуенсърът консерватор Бени Джонсън, който публикува снимката, заяви, че тя е била заснета от Лорън Боубърт, която представлява щата Колорадо в Камарата на представителите.

Хилари Клинтън дава показания при закрити врати във връзка с досиетата „Епстийн“

Клинтън дава показания в първия ден от двудневното изслушване, а утре показания ще даде съпругът ѝ – бившият президент Бил Клинтън. По време на изслушването днес тя заяви пред американските законодатели, че не е била запозната с престъпленията на Джефри Епстийн и Гилейн Максуел.

„Нямах представа за криминалните им дейности. Не си спомням някога да съм се срещала с г-н Епстийн“, каза Клинтън във встъпителните си думи, които сподели и в социалните мрежи.

Изслушванията, проведени при закрити врата в град Чапакуа, северно от Ню Йорк, където семейство Клинтън имат къща, започнаха след месеци на напрегнати спорове между бившата влиятелна двойка от Демократическата партия и контролираната от републиканците Камара на представителите на американския Конгрес.

Бил и Хилари Клинтън ще дадат показания по случая „Епстийн“

Това ще бъде първият път, когато бивш президент на САЩ ще бъде принуден да дава показания пред Конгреса, отбелязва Асошиейтед прес.

По-рано Хилари Клинтън заяви на конференция на фондация „Клинтън“, че съпругът ѝ е пътувал с Епстийн във връзка с благотворителни мероприятия, а самата тя не си спомня да се е срещала с покойния финансист, но е била в контакт с Максуел – бившата приятелка и довереница на Епстийн. Британска светска личност, Максуел, е присъствала през 2010 г. и на сватбата на дъщеря им Челси Клинтън.

Хилари и Бил Клинтън първоначално отказаха да дават показания пред комисията, но по-късно склониха, след като законодателите поискаха да ги обвинят в неуважение към Конгреса.

Досиетата Епстийн: Тест за прозрачността на американското правосъдие

Междувременно конгресменът в Камарата на представителите от Демократическата партия Робърт Гарсия, който разследва случая „Епстийн“, днес заяви, че Белият дом продължава да прикрива обвиненията срещу Доналд Тръмп, когото той призова да даде показания.