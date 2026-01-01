Бившият президент на САЩ Бил Клинтън ще даде показания в Конгреса по случая със сексуалния престъпник Джефри Епстийн на 27 февруари, а бившият топ дипломат Хилари Клинтън ще направи същото ден по-рано, обяви републиканският законодател Джеймс Комер.

Комер, председател на Комитета по надзор и правителствена реформа на Камарата на представителите, заяви, че влиятелната двойка от Демократическата партия е „напълно се е предала“, след като Камарата е предприела действия за задържането им за неуважение към призовките, „и ще се яви за записване и заснемане на показанията си този месец“.

Двойката първоначално отказа да се яви пред законодателите, за да обясни връзките си с Епстийн – опозореният финансист, който имаше връзки и кореспонденция с бизнес и политическия елит на света, преди да умре в ареста през 2019 г., предаде АФП

Но говорителят на Клинтън Ангел Урена написа в X, че „бившият президент и бившият държавен секретар ще бъдат там. Те очакват с нетърпение да създадат прецедент, който да важи за всички“.

Конгресмени разпространиха кадри на Тръмп, Клинтън и Андрю от архива на Епстийн

Аферата „Епстийн“ продължава да хвърля дълга сянка върху Вашингтон, заплитайки някои от най-известните имена в американската политика и подчертавайки острите партийни битки, които са оформили скандала.

Министерството на правосъдието публикува миналата седмица още над 3 милиона файла, свързани с разследването на Епстийн, включително връзките му с високопоставени личности.

Демократите твърдят, че разследването се използва като оръжие за атака срещу политическите опоненти на Тръмп – който самият е дългогодишен сътрудник на Епстийн и не е бил призован да свидетелства – а не за провеждане на легитимен надзор.