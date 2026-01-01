Белгийският принц Лоран разпространи писмено обяснение защо името му се среща в документите по делото срещу разследвания в САЩ за сексуални посегателства над неполнолетни момичета Джефри Епстийн. Изявлението е цитирано в местни медии, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Принцът уточнява, че се е срещал с Епстийн по негова покана два пъти на публични събития и никога насаме, веднъж в началото на 90-те години и веднъж десетина години по-късно. Искам да сложа точка веднъж завинаги на слуховете и повече да не бъда занимаван с тази афера, пише Лоран.

Той разказва, че докато е бил на стаж в централата на ООН в Ню Йорк и в една от големите местни банки, Епстийн се е свързал с него и е отправял искания, останали без последствие. Епстийн поискал да запознае родителите на принца със своите приятели милиардери. Отговорих, че родителите ми не са нито за показ, нито за продан, се посочва в изявлението. Епстийн искаше да го свържа с европейски девически училища и университети, където да преподава икономика, и ми предложи участие в проект за опазване на природата, очевидно свързан с измама. Отклоних предложенията, обобщава Лоран.

През 2012 г. разследваният финансист поканил белгийския принц на вечеря в Париж в присъствието на държавни глави и богати влиятелни хора, а Лоран отвърнал, че не се интересува от показното богатство и няма нужда от подобни срещи. Според него Епстийн останал обиден.

Както БТА съобщи, името на белгийския принц бе открито от местни медии при проверка в съдържанието на най-новата част разсекретени документи по делото срещу Епстийн. Първоначално принцът бе отказал да коментира, а вчера разпространи две изявления, за да изясни подробностите за отношенията си с покойния финансист.