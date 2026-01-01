Името на белгийския принц Лоран се среща в най-новата част от разсекретените документи по делото срещу покойния финансист Джефри Епстийн, разследван за сексуални посегателства над непълнолетни момичета, съобщиха медии в Белгия. Според цитираните извадки от документите няма следа от пряк контакт на принца с Епстийн, нито по-широк контекст.

Данните включват два имейла - от Епстийн до негов служител и отговор от служителя от октомври 2012 г., предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков. Епстийн е написал само "контакт (свържи се с) белгийския принц Лоран". Следват заличени данни на адрес или телефонен номер (в оригинал и със запазен правопис "cntact prince laurent of belgium"). В отговор служителят пита дали да се обади на принца, или да добави данните му в указател.

Нищо не сочи, че между Епстийн и принца е имало контакт, а името на Лоран се среща за първи път досега в материалите по делото, уточняват медиите. Допълва се, че в приложения към съдобното производство телефонен указател на Епстийн наистина се съдържат данни за контакт с белгийския принц. Потърсен от медиите за коментар, принц Лоран засега се е въздържал от отговор.

Брат на крал Филип, принцът е 15-ти поред за наследяването на трона. В медиите в годините нерядко образът му е бил представян карикатурно заради приписваните му непохватност и странни преценки. В края на миналата година той потвърди за пръв път, че има извънбрачен син и двамата показаха как поддържат топла връзка.