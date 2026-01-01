Публикуваните в петък нови документи по случая на покойния американски финансист Джефри Епстийн, осъден за сексуални престъпления, хвърлиха сянка и върху норвежката принцеса Мете-Марит, съобщава ДПА.

Според медийни публикации от събота 52-годишната принцеса се споменава няколко пъти в документите, които публикува Министерството на правосъдието на САЩ в петък. Това, че принцесата се е познавала с Епстийн стана известно още преди години, припомня ДПА.

Специално внимание привлича имейл кореспонденция, касаеща визита в имението на Епстийн в Палм бийч, щата Флорида, през 2013 г. Дворецът потвърди пред телевизия NRK, че принцесата е наела от Епстийн къща посредством общ приятел, съобщава ДПА.

Норвежката принцеса е останала четири дни там заедно с приятел, съобщи говорителката на кралското семейство Гури Варпе. По думите на говорителката принцесата се е срещнала с Епстийн по време на посещението, но никога не е пребивавала на частния остров на мултимилионера - Литъл Сейнт Джеймс.

В продължение на години Джефри Епстийн е ръководел мрежа за сексуални злоупотреби, чийто жертви са били млади жени и непълнолетни. Той се самоуби в затвор в Манхатън през 2019 г. на 66-годишна възраст, припомня ДПА.

В петък вечерта принцеса Мете-Марит поднесе извинения. Тя каза, че не е проверила подробно миналото на Епстийн, съобщиха няколко норвежки медии. Мете-Марит призна, че е проявила „лоша преценка“ и изрази съжаление, че „изобщо е имала някакъв контакт с Епстийн“.

Принцесата изрази дълбоко съчувствие и солидарност към жертвите на финансиста.

Според норвежкия вестник „Дагенс Нерингслив“ Мете-Марит се е срещала няколко пъти с Епстийн в САЩ и в Осло през 2011 г. и 2013 г.

Публикуването на новите документи по случая Епстийн идва в много неподходящ момент за норвежката принцеса, тъй като най-големият й син Мариус Борг Хойби ще бъде изправен пред съда във вторник по обвинения в изнасилване, малтретиране, домашно насилие, нанасяне на телесни повреди и увреждане на собственост, както и за нарушения на ограничителни заповеди.

Очаква се 29-годишният мъж да пледира по обвиненията във втория ден от процеса.

Междувременно стана ясно още, че новите документи, които Министерството на правосъдието на САЩ публикува в петък по случая на осъдения за сексуални престъпления американски финансист Джефри Епстийн, включват имейли между председателя на организационния комитет за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Кейси Васерман и бившата партньорка и довереница на Епстийн Гилейн Максуел, информира Асошиейтед прес.

В публикуваните документи има кореспонденция между Васерман и Максуел от 2003 г. Васерман пише на Гилейн Максуел: „Мисля за теб през цялото време. Какво трябва да направя, за да те видя в тесни кожени дрехи?“. Двамата си разменят имейли и за масажи, а в един от имейлите Максуел пита дали ще бъде достатъчно мъгливо при предстоящата им среща „за да може да плуваш гол на плажа“.

В изявление, разпространено в събота, Васерман изрази дълбоко съжаление за кореспонденцията си с Гилейн Максуел, която се е случила „много преди нейните ужасни престъпления да излязат наяве“.

През 2021 г. Максуел беше осъдена по пет обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и злоупотреба с непълнолетни. Тя излежава 20-годишна присъда.

„Никога не съм имал лични или бизнес отношения с Джефри Епстийн. Както е добре документирано, през 2002 г. участвах в хуманитарна мисия като част от делегация на Фондация „Клинтън“ на борда на самолета на Епстийн. Изразявам дълбокото си съжаление за всякаква връзка с някой от двамата“, заяви Кейси Васерман, цитиран от АП.

Документите от разследването на Джефри Епстийн бяха разкрити съгласно закон, който задължава правителството да отвори досиетата си за покойния финансист и неговата довереница и бивша приятелка Максуел. Епстийн се самоуби в затвора в Ню Йорк през август 2019 г., месец след като беше обвинен в трафик на хора с цел сексуална експлоатация. През 2008 г. той се призна за виновен по обвинение в склоняване към проституция на непълнолетно лице.

Кейси Васерман е създател на агенция за спортни и други таланти и представлява топ играчи във футбола, баскетбола и бейзбола, както и известни актьори като Адам Сандлър и Брад Пит. Напоследък той е в центъра на вниманието като председател на организационния комитет за Олимпийските игри в Лос Анджелис. Неговото лобиране изигра важна роля за спечелване на домакинството на Летните олимпийски игри в САЩ през 2028 г.

През 2021 г. Васерман се разведе с жена си Лора Зифрин Васерман след 20-годишен брак, припомня АП.