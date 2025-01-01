Камарата на представителите в САЩ гласува с огромно мнозинство в подкрепа на законопроект, който задължава Министерството на правосъдието да разкрие напълно досиетата, свързани с покойния финансист и Джефри Епстийн, осъден за сексуални престъпления, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията определя това развитие като забележителна проява на подкрепа във връзка с усилията за разкриването на секретните документи, които месеци наред бяха блокирани заради съпротивата на президента Доналд Тръмп и републиканското ръководство.

Законопроектът бе одобрен с 427 гласа "за" от контролираната от републиканците 435-местна долна камара на Конгреса при само един "против" - на Клей Хигинс, републиканец от щата Луизиана, който е ревностен поддръжник на Тръмп. Той е и председател на подкомисията, която инициира призовка към Министерството на правосъдието за досиетата на Епстийн.

Гласуването днес показа още по-ясно нарастващия натиск върху законодателите и администрацията на Тръмп да отговорят на исканията Министерството на правосъдието да предостави документите си по делото срещу Епстийн, отбелязва АП.

Когато малка група членове на Камарата на представителите както от Демократическата, така и от Републиканската партия внесоха петиция през юли, за да заобиколят контрола над председателя на Камарата Майк Джонсън върху това кои законопроекти достигат до пленарната зала, това изглеждаше като рисковано начинание - особено след като Тръмп призова своите поддръжници да отхвърлят разпалилият обществените вълнения случай около Епстийн като измама. Тръмп и Джонсън обаче се провалиха в опитите си да попречат на гласуване, отбелязва АП.

Президентът на САЩ се поддаде на нарастващия натиск да бъде приет законът и дори заяви, че ще го подпише, ако бъде гласуван и одобрен и от горната камара на Конгреса - Сената.