Дъщерята на обичаната водеща на Нова телевизия Гала очаква второто си дете.

Новогодишното чудо сподели самата Мари Константин в социалните мрежи със закачливото послание, придружено от семейни снимки на нея, съпруга й и тяхното първо детенце: "Коремът ми не е от сарми, бебе номер 2 се готви".

За майчинството и битката с рака: Изповедта на Мари Константин

В интервю пред Мариян Станков - Мон Дьо тя сподели за най-щастливото събитие - раждането на първото ѝ дете, което е било съпроводено и с най-големия кошмар за нея и семейството й - диагнозата рак. Това се случва едва три месеца, след като става майка.

Към днешна дата образуванието вече не е в тялото на Мари и тя ще се радва на второто най-хубаво нещо, което е на път да им се случи в живота.