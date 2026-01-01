Нека Новата 2026 година бъде обединяваща, но и преломна – за Варна и за България, каза кметът на крайморския град Благомир Коцев в новогодишното си обръщение, публикувано в социалните мрежи.

"Събитията от последния месец показаха недвусмислено, че моментът за решителни действия е дошъл", посочи Коцев. По думите му варненци са казали своето „не“ на олигархичния модел на управление, на погазването на демокрацията, на овладяването на институциите. Коцев посочи, че гражданският инстинкт е изкарал хората по улиците и площадите в защита на справедливостта и честността. „Варненци поискаха да живеят в една достойна България с главно Б, докато от екрана им се втълпяваше за държавата с голямо Д“, каза кметът и подчерта, че Варна е будна, свободна, пъстра и космополитна, каквато е и България.

"Като варненци и като българи ще запомним отминаващата година като нашия исторически момент, когато млади и стари, леви и десни, консервативни и либерални се обединиха в най-масовите протести в историята ни във всяко кътче на страната, за да погребат бандитското минало и да посрещнат гражданското бъдеще", каза още Коцев и изтъкна, че през следващата година това бъдеще ще зависи изцяло от нас. Призивът на кмета бе следващите предсрочни парламентарни избори да бъдат най-масовите, подобно на протестите от декември месец, за да скъса страната ни окончателно със стария модел на управление. Коцев посочи, че този модел е ощетявал развитието на Варна за сметка на повече пари за репресивните органи, загърбвал е Аспарухов мост, защото е твърде зает с далаверите си.

По думите на кмета градът няма нова модерна библиотека, защото строителите се страхуват, че държавата няма да я финансира докрай, а жителите на кварталите „Аспарухово“ и „Галата“ чакат от месеци да приключи ремонтът на пътя, който ги свързва, защото средства има само за „послушните“ общини. "Варна не бива повече да бъде наказвана заради свободния си дух", посочи Коцев и допълни, че градът заслужава растеж, облик и динамика.

"Варненци искат индустриална зона, бригади за бързи ремонти, нови паркове, по-добра инфраструктура, модерни културни и образователни пространства", каза още кметът и обеща екипът му да продължи да се бори за всичко това. Той изрази увереност, че гражданското обединение, показано през 2025 година, ще убеди властта в София, че край морето живеят смели хора с мечти, талант и умения, които искат да допринасят за общото бъдеще и заслужават признанието, което им се дължи.

Нека доброто продължава да побеждава и през 2026 година, бе новогодишното пожелание на кмета.