Лидерът на Великобритания Киър Стармър уволни посланика си във Вашингтон Питър Манделсън след нови разкрития за приятелството на дипломата с починалия сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Наричан „Принцът на мрака“ по време на кариерата си като медиен пиар, Манделсън беше принуден да подаде оставка два пъти от лейбъристкото правителство на Тони Блеър в края на 90-те и началото на 2000-те години заради обвинения в неправомерно поведение.

Външното министерство заяви, че премиерът е поискал от външния министър Ивет Купър да оттегли Манделсън като посланик „в светлината“ на новоразкрити имейли, които той е писал на Епщайн.

„Имейлите показват, че дълбочината и обхватът на връзката на Питър Манделсън с Джефри Епстийн са съществено различни от тези, които бяха известни по време на назначаването му“, се казва в изявлението, цитирано от АФП.

„По-специално, предложението на Питър Манделсън, че първата присъда на Джефри Епстийн е била неправилна и трябва да бъде оспорена, е нова информация. В светлината на това и с оглед на жертвите на престъпленията на Епстийн, той е отстранен от поста си на посланик с незабавен ефект“, се добавя в него.

Уволнението дойде, след като вестник „The Sun“ и „Bloomberg“ съобщиха, че Манделсън е изпратил подкрепящи съобщения на Епстийн, докато финансистът е бил разследван в САЩ за сексуални престъпления през 2008 г.

В имейлите великият член на Лейбъристката партия казал на Епстийн, че „те следи отблизо и е на разположение, когато имаш нужда“, и го приканил да „помни изкуството на войната“, когато се занимава с прокурорите.

Манделсън също така е казал на Епстийн да „се бори за предсрочно освобождаване“ малко преди да получи 18-месечна присъда за признаване, че е набавил дете за проституция.

„Много те уважавам“, написа Манделсън, бивши министър от Лейбъристката партия, бивши европейски комисар по търговията и политически пиар, ден преди Епстийн да започне да излежава присъдата си.

След публикуването на тези информации 71-годишният Манделсън заяви пред Би Би Си, че „се е доверил на уверенията за невинността му, които по-късно се оказаха ужасно неверни“.