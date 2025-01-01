Присъединяването на България към еврозоната е преломен момент, който отразява устойчиви усилия и реформи, засилва общата ни валута и споделените икономически основи на Европейския съюз в решаващ момент за Европа. Това заяви Кириакос Пиеракакис, министър на финансите на Гърция и председател на Еврогрупата, която обединява финансовите министри на страните от валутния съюз.

"Сърдечно приветствам интеграцията на България в еврозоната, чиято 21-ва членка тя става от 1 януари 2026 година", казва Пиеракакис в обръщение, разпространено в социалните мрежи и предоставено на БТА от гръцкото министерство на финансите.

„Поздравления и най-добри пожелания за 2026 година!“, завършва министър Пиеракакис, който пое поста начело на Еврогрупата от ирландеца Паскал Донахю по-рано този месец.