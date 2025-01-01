Поздравления, България! Можете да се гордеете с постигнатото, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по повод предстоящото след няколко часа въвеждане на еврото у нас.

България се присъединява към еврозоната, едно от най-големите постижения на ЕС. Този важен етап отразява години на упорита работа и ангажираност, преодоляване на предизвикателства, се допълва в изявлението на Фон дер Лайен, цитирано в съобщение на ЕК. Еврото ще донесе ползи за българския народ, като улесни плащанията и пътуванията. То ще даде нови възможности за българския бизнес и допълнително ще подсили гласа на България в Европа. Тази стъпка е добра за България и укрепва Европа. Тя прави нашата икономика по-устойчива и конкурентоспособна в световен мащаб, допълва председателят на комисията.

Европейските лидери поздравяват България за успеха ѝ по пътя към еврозоната

Евробанкнотите и монетите ще се превърнат за всички българи в осезаем символ на свободата, удобството и възможностите, които ЕС предоставя на своите граждани, се отбелязва в съобщението. Комисията напълно подкрепи България в процеса на присъединяване към еврото. С присъединяването на България 21 държави от ЕС и над 357 милиона европейски граждани ще споделят общата валута. Обществената подкрепа за еврото в ЕС и еврозоната остава много силна, като голямото мнозинство от гражданите вярват, че еврото е нещо добро за ЕС и за тяхната страна, както показва последното проучване на Евробарометър, добавя комисията.

Припомня се, че по-рано тази година ЕК отчете, че България отговаря на изискванията за приемане на еврото. Тази оценка беше подкрепена от доклад на Европейската централна банка. През юли 2025 г. министрите на финансите на ЕС взеха единодушно решение за приемането на еврото от нашата страна.