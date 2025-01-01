67-годишен мъж загина при тежка катастрофа в Благоевград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Оттам посочват, че около 16:00 ч. днес на улица „Покровнишко шосе“ е станало пътнотранспортно произшествие между два леки автомобила. Загинал е водачът на единия автомобил, допълват от полицията.

Преди дни деветмесечно бебе пострада при катастрофа между Петрич и Ново Делчево, а двама души загинаха при пътнотранспортно произшествие между лек и товарен автомобил край Велико Търново.

От началото на годината по пътищата в страната при катастрофи са загинали 453 души.