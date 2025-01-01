Почина кукленият актьор Георги Георгиев-Гец, съобщиха от Столичния куклен театър.

"През изминалата нощ ни напусна приятел, колега и театрал, свързан с историята и творчеството на Столичния куклен театър", посочиха от трупата.

Първият му спектакъл на сцената на театъра е на 24 април 1975 г., а представлението е „Вълшебните очила“ от Леда Милева. През дългогодишната си кариера Гец се превъплъщава в над 50 образа.

Част от заглавията, в които участва, са в „Крали Марко“, „По Декамерон“, „Алената царица“, „Мечо Пух“, „Карнавал на животните“, „Индже войвода“, „Котаракът с чизми“, „Момче и вятър“, „Снежанка“, „Бурята“, „Трагедия за Макбет“.

Опелото ще се състои на 4 януари, на Централните софийски гробища, от 11:30 ч.