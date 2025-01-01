Митническите служители на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Калотина“ задържаха недекларирана валута и злато за над 280 000 лева при проверки на товарни автомобили с турска регистрация. При отделни случаи през последните дни са открити десетки хиляди евро, долари, британски лири и над 400 грама злато, укрити в шофьорските кабини и лични вещи на водачите, като по всички случаи са образувани досъдебни производства и административни преписки.

Недекларирани 60 000 евро откриха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната.

На 29.12.2025 г. на пункта пристига товарна композиция с влекач и полуремарке с турска регистрация. Водачът - турски гражданин, декларира, че превозва стока от Западна Европа през България за Турция. След извършен анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия инспекторите откриват в джобовете на двете седалки в шофьорската кабина еврови банкноти. Установени са 60 000 евро с левова равностойност 117 349,80лева.



По случая е започнато разследване от митнически инспектор, което се провежда под надзора на Районна прокуратура – Хасково.

През 2025 година митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали валута с левова равностойност над 11 500 000 лева (5 879 856 EUR).

Недекларирана валута за 166 850 лева/85 309.05 евро в евро, долари и британски лири, както и 426 грама злато задържаха митническите служители на Митнически пункт Калотина при проверки на три отделни товарни автомобила с турска регистрация, влизащи в страната

При един от случаите на 28.12.2025 г. на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, представя пред митническите служители документи за превозваната стока – авточасти, метални и пластмасови изделия от Германия за Турция. След анализ на риска митническите служители селектират превозното средство за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия в шофьорската кабина, в куфар и в една от възглавниците на леглото, са открити общо 54 700 евро и 6890 щатски долара.

, превозващ стока от Франция за Турция, са открити 21 600 британски лири. 11 600 британски лири са открити в малка чанта в шофьорската кабина, а другите 10 000 британски лири са установени при личен преглед на водача с турско гражданство, който ги е укрил в чорапите.Третият случай е от 29.12.2025 г., когато в товарен автомобил, след демонтаж на пластмасов капак на кормилната кутия под волана, митническите служители откриват 426 грама злато, в пакет, увит в черна тениска. Установено е, че златото е собственост на водача на камиона.Общото количество на задържаната валута с равностойност 166 850 лева или 85 309.05 евро и изделия от злато са задържани. На нарушителите са съставени актове по Валутния закон и по Закона за митниците.