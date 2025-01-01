От началото на годината по пътищата в страната при катастрофи са загинали 453 души. При сравнение със същия период на 2024 г., когато са отчетни 476 загинали при пътни инциденти, загиналите в движението по пътищата през 2025 година са с 23 по-малко, съобщават от МВР.

Един човек е загинал в катастрофи през изминалото денонощие. При станалите 14 катастрофи са ранени 15 души.

В София пътнотранспортните произшествия през изминалите 24 часа са 18, като 16 от тях са леки, а две - тежки. Ранени са двама души.

Данните са динамични и са на база текущи съобщения, получени от Областните дирекции на МВР до 24:00 часа на 30 декември, уточняват от ведомството.