Името на България се появи в документите по случая "Епстийн", които Министерството на правосъдието на САЩ разсекрети на 30 януари.

В имейлите финансистът, осъден за сексуални престъпления, си кореспондира с Даниел Сияд, който е подбирал жени за нелегалната му дейност. Двамата обсъждат българска модна агенция и български хирург, с който искат да отворят клиники в Банкок и Тайланд. Споменава се и бившият френски моден агент Жан Люк Брюнел.

В 13:28 ч. на 10 април 2010 г. Епстийн пише:

Не си ми показал никого още.

В 11:51 ч. на 12 април 2010 г. Сияд отговаря:

Здравей, Джефри, току-що се върнах от София, България. Прекарах чудесно, установих отлични контакти с агенция, която би искала да работи с мен и ще представлявам в Европа и останалата част от континента на модата. Това беше добра сделка. Ето името на агенцията, кажи ми какво мислиш.



Ще видя с Жан Люк кои от тях би искал да изпрати в Ню Йорк, всъщност всички мечтаят да отидат в САЩ.



С най-добри пожелания,



Даниел

В 17:05 ч. на 24 януари 2011 г. Епстийн пише:

Това беше забавно. Има ли нови? Защо не дойдеш към 7 ч.

Извинявай за правописните грешки.

В 17:57 ч. на 25 януари 2011 г. Сияд отговаря:

В София съм, ще се върна след ден. С най-добри пожелания. Ще се опитам да се обадя и да организирам нещо оттук.

В 11:47 ч. на 13 февруари 2011 г. Сияд пише:

В Тайланд съм. Организирах среща между Йанк с кралското семейство в Банкок. Знаеш ли, той нае доктора от България, след като той самият бе тестван!

Купили сме му самолетни билети, за да дойде тук, вече сме намерили клиенти, най-вероятно ще отворим клиника в Банкок и Хонконг.

Джефри, работи уникално, той вече е успял да си уголеми пениса. Това е революционно.

Ще съм в Париж на 25 февруари, ще се върна на 8 март.

С най-добри пожелания,



Даниел

Кореспонденцията продължава година по-късно във верига от имейли, озаглавена "Привет от София, България". Споменават се "Луиза" и "принцесата", която е свързала Сияд с представители на властта.

В 13:24 ч. на 22 октомври 2012 г. Епстийн пише:

Говори ли с Луиза?

В 17:03 ч. на 22 януари 2011 г. Сияд отговаря:

Здравей, Джефри, тук съм с принцесата. Тя ме покани с нея, ще се срещнем с правителствени представители. Луиза, не съм ѝ се обаждал още, но ще го направя.

С най-добри пожелания,

Даниел

Впечатление прави и още един имейл от 4 октомври 2010 г., който е адресиран към Епстийн. Името на подателя му е редактирано.

Здравей, Джефри!!! Как си? Как е пътуването ти? Искам само да кажа, че работя по няколко нови кандидати, това е само една от тях, все още нямам снимки на другите... Утре заминавам за Сан Диего и Лос Анджелис до неделя, за да посетя брат си и да се срещна с някои нови хора в Лос Анджелис, които приятелката ми от агенцията за модели познава там.

Вчера говорих с нея, казали ѝ, че трябва да замине за България по програма за обмен от университета ѝ до 11 ноември....