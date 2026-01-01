Данните за изпълнението на програмата за развитието на регионите в България не са добри, съобщи днес служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева пред български журналисти в Брюксел, където пристигна за участие в събитие, организирано от Европейската комисия.

По нейните думи по фонда за справедлив енергиен преход "усвояването е нула". Молбата на ЕК е да започнем много интензивно работа, каза министърът. Според Бонева всички възможности са открити, за да може нашата страна да се опита да спаси средствата по програмата за тази година. Тръгваме от нула, каза Бонева. Говорим за над 600 милиона евро, ще трябва да се работи на пълни обороти, но европейски пари ще има, добави тя.

Желязков: 450 млн. лв. от общинската инвестиционна програма ще бъдат разплатени до края на 2025 г.

Бонева посочи, че България ще се включи "с огромна динамика" в новия план на ЕК за инвестиции в източните региони на ЕС, граничещи с Русия, Беларус и Украйна. Комисията предвижда за целта да се осигурят близо 28 милиарда евро частни и бюджетни инвестиции у нас и в още 8 страни от източната част на ЕС.

По повод освобождаването на досегашния ръководител на Агенция "Пътна инфраструктура" Бонева уточни, че причините са комплексни, а най-важната е била липсата на комуникация с нея като министър и с гражданите по отношение на организацията на движението при предстоящите празници. Целта е българи и гърци да пътуват нормално в тези дни на споделени празници, посочи министърът. Не може точно сега да се правят ремонти, които не са одобрени от мен, това трябваше да бъде комуникирано с мен, каза Бонева.