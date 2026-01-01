Столичният общински съвет (СОС) отпусна 267 хил.евро за реставрация и ремонт на пет храма на територията на Столичната община.

Вносители на доклада са общински съветници от групите на ГЕРБ-СДС, "Синя София", "БСП за България", независимите Ваня Григорова и Красимир Гълъбов, които подкрепиха доклада. "Продължаваме Промяната" също гласуваха "за" отпускането на средства за храмовете.

Средствата се отпускат за храма "Света Троица" в кв. "Драгалевци" за довършване на реставрацията на иконите и иконостаса, който е на 130 години; за храм "Възкресение Христово" в Челопечене за ремонт на фасадата на храма и помещения, предвидени за неделни училища и енорийски център; за храм "Св. Йоан Богослов" в кв. "Левски Г" за саниране на фасадата и купола и за поставяне на метален покрив; за храм "Св. Николай Чудотворец" в кв. "Славовци" за спешно изграждане на дренажна система за отводняване с цел спасяване на вътрешността на сградата; за църквата "Св. 40 Мъченици Съвестийски" в село Кътина за ремонт на фасадата.

От групата на "Спаси София" гласуваха "въздържал се". Председателят на групата Борис Бонев коментира по време на дебата, че Българската православна църква е време също да помогне на София да реши един от най-наболелите проблеми - липсата на места в детските градини и училища в "Манастирски ливади - Изток", "Витоша ВЕЦ-Симеоново" и "Кръстова вада". Именно в тези три презастроени квартала, по думите на Бонев, църквата притежава три имота с обща площ близо 50 декара, които съгласно подробния устройствен план са отредени за детски градини и училища.

Бонев каза, че вече 10 години липсва желание на името на общината да се учреди право на строеж. През същия период обаче Столична община е отпуснала милиони левове за ремонти на храмове, както и е прехвърлила безвъзмездно множество имоти за строителство на храмове, подчерта общинският съветник.