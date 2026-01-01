През целия февруари храм „Покров Богородичен“ в София ще извършва безплатни църковни венчавки по повод Международната седмица на брака.

Инициативата дава възможност на семейни двойки, които вече имат граждански брак, да получат църковно благословение без обичайната такса за обреда. Необходимо е да бъдат представени удостоверение за граждански брак и кръщелни свидетелства. Желаещите могат да направят заявка по телефона или на адреса на храма в София.

Безплатни ще бъдат също снимките по време на венчавката и оформянето на документите. Единствено участието на църковен хор ще се заплаща по желание на младоженците.

Храм „Покров Богородичен“ се включва в инициативата за втора година.

От храма обясниха за Dariknews, че венчавката обикновено струва 170 евро без да пее хор, но през февруари тя е безплатна.

Първата безплатна венчавка е била на 10 февруари. "Младоженците бяха записали датата преди месеци, обадихме им се и ги зарадвахме, че църковният им брак няма да се заплаща", разказа пред Dariknews отец Георги Янъков.

За безплатни венчавки са се записали 5 двойки. "Това са двойки, които имат дългогодишен граждански брак, които все са искали да сключат църковен брак, но не са се наканили. С тази инициатива подсетихме тези двойки да получат божието благословение да сключат брак", обясни отец Янъков.

Целта ни с участието в тази инициатива, е темата за брака да бъде поставена на дневен ред, да се говори за нея, но и да се действа. Ясно е, че с венчавката на тези 5 двойки не може да оправим нещата, но може да дадем повод за размисъл, за наваксване, заяви отец Янъков и добави, че преди 20 години само в рамките на ден в храма са се правили по 20 венчавки, а сега за цялата 2025 г. са толкова.

Храм „Покров Богородичен“

Да си намериш половинката, с която да прекараш цял живот, е земното щастие. Когато се появи такъв човек на хоризонта, не трябва да се губи. Не трябва да се планират задълженията ни в живота едно след друго, трябва да се движат паралелно. Не можеш първо да се изучиш, после да си намериш доходоносна работа и тогава да кажеш вече готов съм за брак, тогава ще си готов в твоята глава, но ще е отминало времето за брак, няма да има с кого да споделиш постигнато. Затова учението и любовта да вървят ръка за ръка, смята отец Янъков.

Той подчерта, че венчанието не е магия и се случват и разводи при венчани двойки. С венчавката на младата двойка се дават благодатни сили, които да подкрепят техните усилия в посока да удържат обетите, които са си дали, когато дойдат изкушения. Дяволът не обича да им любов, мир и хубави взаимоотношения, когато ги види гледа да ги обърка и да съсипе живота на човека. Това го прави чрез изкушения. Когато една двойка е венчана, това означава, че Бог е с нея и той съдейства във времена на кризи и изкушения, посочи отец Янъков.

По думите му църковните бракове вече не са желани по различни причини. "Живеят на семейни начала без брак, за съжаление, статистиката го показва, голямата част от децата се разждат без брак. Начинът на живот – живеем във време на застраховане и презастраховане, човек иска да е 100% сигурен за всичко, с което се захваща. Стъпвайки в брачни отношения, той стъпва с едно наум. Преди брака се започва с едно лудо прехвърляне на имоти с идеята, ако не потръгне бракът, да се излезе възможно най-сух и да не отнесе едната половинка имущество при раздяла. Стъпването в брак се случва с мисълта, че може да приключи един ден, а би следвало тази мисъл изобщо да не им минава през главата.

По някое време хората спират да полагат усилия да съществува брака, на любовта се гледа както на една магия, която идва от космоса, която обладава момчето и момичето, но не полагат усилия да се съхрани тази любов и тази "магия" отслабва своята сила, идва рутината, идва безразличието, докато се стигне до противоположното на любовта - омразата. Любовта е чувство като всяко друго и ако не се полагат усилия, като видиш че застива, ако не ръчкаш въглените да влезе кислород и да се разгорят, се стига до там, че от въглените остава само пепел, смята отец Янъков.

Седмицата на брака се отбелязва всяка година от 7 до 14 февруари. Инициативата се провежда едновременно в 30 страни по света и цели да обедини обществото в подкрепа на брака и семейството, като напомня на двойките за значението на близостта, отдадеността и взаимното уважение.

