В Замбия се разгръща криза. Тялото на бившия президент на страната Едгар Лунгу се съхранява в морга в Южна Африка в продължение на вече осем месеца след смъртта му поради спор между семейството му и неговия наследник на поста Хакаинде Хичилема. Историята, която привлече вниманието на целия регион, се корени в завещанието на Лунгу, в което той иска политическият му съперник Хичилема да не присъства на погребението му и да не се приближава до останките му.

Според Асошиейтед прес в завещанието си, написано в последните си дни, Лунгу е поискал политическият му съперник Хичилема да не присъства на погребението му и да не се приближава до тялото му. Хичилема, от друга страна, е заел позиция в полза на официално погребение на бившия президент в съответствие с държавния протокол.

Тялото на Лунгу, което остава в морга в Южна Африка, е обект на продължаваща съдебна битка между семейството на покойника и правителството на Замбия относно това къде трябва да бъде погребан. Говорителят на полицията в Претория Атленда Мате заяви пред Би Би Си: „Това е много чувствителен въпрос, който не може да бъде обсъждан на този етап“. Правителството на Замбия иска останките на Лунгу да бъдат репатрирани и да им бъде организирано държавно погребение с пълни държавни почести. Но семейството на Лунгу иска частно погребение в Южна Африка, тъй като покойникът е отбелязал в завещанието си изрично, че не иска Хичилема да се приближава до останките му.

АП припомня че съперничеството между Лунгу и Хичилема датира още от президентските избори през 2015 г., които в крайна сметка Лунгу печели с по-малко от 28 хиляди гласа. След това Хичилема бива обвинен в държавна измяна и е осъден на четири месеца затвор. Пет години по-късно Лунгу губи от Хичилема и казва, че ще се оттегли от политиката. Той променя решението си през 2023 г. и новите замбийски власти отнеха пенсията му, а семейството му стана обект на различни разследвания. Лунгу умира в Южна Африка миналата година при не съвсем изяснени обстоятелства. „Лунгу все още влияе на нашата политика от гроба“, коментира пред АП Еманюел Мвамба, замбийски дипломат

В Замбия неспособността за своевременно и достойно погребване на мъртвите се счита за културно табу, отбелязва интернет изданието „Араб Нюз“. Парцелът в столицата Лусака, който щеше да бъде гробницата на Лунгу, беше бързо изкопан и построен, преди да се разбере, че семейството на бившия президент има възражения, разказва пазачът на гробището Алън Банда, който предупреди, че гробница без труп е равносилна на изкопаване на „собствен гроб“. Изданието отбелязва, че борбата за тленните останки на бившия президент може да изглежда странна за другите, но резонира силно в Замбия, където подобни забрани за присъствие на нечие погребения са нещо обичайно. Тези кавги обикновено са по-лични, не като публичната драма на бившия президент, който, изправен пред смъртта, отмъщава на съперника си с грубия език на своите предци. „В цяла Африка последните думи са „жизнена сила“, която подобрява живота или го блокира“, коментира проф. Чама Каунда, местен професор по богословие. „Старейшините, изправени пред смъртта, могат да налагат проклятия или да дават благословии, а случаят на Лунгу показва, че проклятията могат да придобият собствен живот“, отбелязва експертът.

Ясно е, че лошата комуникация, дългото забавяне и първоначалното желание на семейството погребението да се запази в Южна Африка ще допринесат за разпространението на слуховете, отбелязва на свой ред панафриканското издание „АфрикаНюз“. Засега остава ключовият въпрос ще се превърне ли мястото за последен покой на Едгар Лунгу в място на национално единство, или в поредната гореща точка в и без това напрегнатия политически пейзаж на Замбия.

Оказва се, че както семейство Лунгу, така и президентът Хичилема се страхуват да не станат жертва на зли сили, внася подробности специализираното издание „Хакън“. През август сестрата на починалия, Берта, заяви, че президентът е искал да притежава тялото, за да извършва магически ритуали. „Ще се съгласите, че най-добрите адвокати в света не могат да разрешат такъв спор. Африка си е Африка. Не, Едгар Лунгу не е зомби, но след смъртта си той продължава да оказва значително влияние върху политическата атмосфера в Замбия“, отбелязва авторът на статията Фарид Исаев.

Този удивителен случай илюстрира както никой друг сложността на африканската политика, където идеологическото съперничество се смесва с мистицизъм и вяра в магьосничество, а демокрацията – с племенен подход, отбелязва руското аналитично издание „Взгляд“. Същевременно това е първият случай в историята, в който традиционното африканско магьосничество и магия биха могли пряко да повлияят на президентските избори, насрочени за това лято в Замбия. Хичилема като цяло е доста ефективен президент. По-специално, той успява да стабилизира обменния курс на местната валута, както и покачващите се цени на храните. Но поради скандала с погребението и магьосничеството рейтингите му на одобрение рязко падат и на практика няма надежда за преизбиране това лято.