В деня на инцидента с потъналия риболовен кораб не са постъпвали сигнали за миноподобни обекти, каза на пресконференция за участието на военнослужещи от Военноморските сили (ВМС) в операцията по търсене, спасяване и обследване на плавателния съд BH 8112 командирът на бойния ни флот контраадмирал Кирил Михайлов. Той допълни, че през миналата година Военноморските сили са получили над 20 сигнала. Всички те са обследвани.

Досега ВМС са унищожили шест плаващи мини от началото на войната в Украйна. През миналата година две останки от морски ударни дронове, множество останки от ракети и други боеприпаси също са били унищожени в морето, но водолазният оглед на потъналия риболовен кораб показва, че корпусът е цял, обясни Михайлов.

Командирът припомни, че ВМС не са институцията, която отговаря за организацията на търсенето и спасяването в българския морски отговорен район за търсене и спасяване, а Министерството на отбраната и бойният флот подпомагат такива действия. Той обясни, че операцията е инициирана от Морския спасително-координационен център (МСКЦ) във Варна. Веднага щом е получена информацията, ние бяхме помолени за съдействие и след разрешение от началника на отбраната, фрегата "Дръзки", която в момента изпълняваше задачи в района на Бургаския залив, беше насочена за участие в операцията по търсене и спасяване, каза командирът.

Военен хеликоптер се включва в издирването на изчезналия край Маслен нос кораб

Веднага с получаването на сигнала на обяд на 18 февруари, военният кораб започна своето движение към точката на потъване на риболовния кораб. Бяха дадени точни указания от МСКЦ за района на обследване, които военният кораб извърши. Поради силен снеговалеж, съпроводен с леден дъжд, не е било възможно в операцията да се включи вертолет, допълни Михайлов и уточни, че е разпоредил летателното средство да има готовност за незабавно излитане в случай, че метеорологичните условия позволяват това да се случи. По думите му това е станало на следващия ден. През нощта фрегата "Дръзки" е останала в района и е продължила издирването с прибори за нощно виждане в предполагаемия район, където биха могли да бъдат отнесени спасителен плот с оцелели. За съжаление, в това тежко време не можаха да бъдат намерени никакви останки нито от плот, нито да бъдат открити хора, заяви командирът.

По-късно след разрешение от началника на отбраната е била организирана водолазна операция за обследване на потъналия кораб, разказа контраадмиралът. По данните от неговото последно местоположение веднага е била изпратена водолазна група от Военноморска база Бургас, която е извършила първо обследване с хидроакустични станции, и е бил локализиран кораб. След това бяха проведени водолазни спускания, тъй като времето беше кратко, а видимостта във водата под 30 метра беше почти нулева, беше много трудно да се работи, но корабът беше намерен, поясни командирът на ВМС. Той допълни, че бойният флот няма разследващи функции, а задачата му е била да установи положението на риболовния кораб, състоянието му, да направи оглед, за да е сигурно каква е евентуалната причина след изясняване на обстоятелствата за неговото потъване.

Кирил Михайлов каза още, че се е наложило да бъдат изпратени тежководолази от Варна с допълнително по-тежко оборудване, тъй като корабът е потънал на 38 метра дълбочина и там леководолази могат да работят не повече от 10 минути. За осигуряване на по-щателен оглед бяха предислоцирани водолази с тежко оборудване, бяха извършени пак няколко обследвания с дистанционно управляеми автономни апарати, множество водолазни обследвания, които в крайна сметка доказаха, че потъналият там кораб е именно риболовен кораб с бордови номер ВН-8712, посочи командирът.

Къде изчезна? Трети ден без следа от рибарския кораб, издирван по Южното Черноморие

Той обясни, че за съжаление е било открито, че спасителният плот се намира на рубката на кораба, той не се е отворил, така че вероятността моряците да са някъде на спасителен плот в морето е отпаднала. От направеното обследване се установи, че корпуса на кораба е цял, корабът лежи леко на десен борд, няма пробойни, каза контраадмиралът. И допълни, че по целия плавателен съд е разхвърляно текалажно оборудване, въжета, които не позволяват проникване вътрешността на кораба. Самите люкове са изключително тесни, дори необорудван човек трудно може да влезе през тях, да не говорим за тежко водолаз с тежко оборудване, каза Кирил Михайлов.

В отговор на въпрос контраадмирал Михайлов посочи, че не може да каже дали има смисъл за ново обследване от въздуха на района. По думите му температурата на морската вода в момента е около шест градуса. Човек с нормално облекло в такава вода може да оцелее максимум няколко минути. Така че, ако хората са без специални защитни облекла или не са в спасителен плот, както се установи, вероятността за оцеляване е много ниска, посочи той. Според него във вътрешността на кораба няма как да се влезе и, ако трябва да се прониква там, най-вероятно трябва да се режи корпуса или да се предприемат други действия.

Докато тече разследването, районът на потъването на риболовния плавателен съд е затворен за корабоплаване.