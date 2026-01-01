Родители на деца от 51-ва детска градина „Щурче“ протестират. Недоволството им е срещу току-що проведен конкурс, според който в детската градина трябва да бъде назначена нова директорка, предава NOVA.

Според родителите тя няма опит за този пост, а минималната преднина, с която печели конкурса, намират за силно съмнителна.

По думите им разликата в оценките между досегашната директорка г-жа Бистра Гочева и кандидата, спечелил конкурса, е едва 0,2 точки. Родителите заявяват, че подкрепят настоящия директор заради дългогодишния ѝ опит, административните умения и добрата организация в детската градина. По думите им тя познава добре децата и семействата.

Варненци готвят протест срещу наредба за прием в детските градини

Виктория Якова е една от протестиращите и представител на Обществения съвет в детската градина. Тя е участвала в конкурсната процедура и твърди, че по време на събеседването въпросите към двете кандидатки са били различни като трудност.

"По време на събеседването на госпожа Гочева ѝ бяха зададени множество въпроси, които целяха да я провокират и притеснят, но тя се представи по блестящ начин. Отговори на всички въпроси без никакво колебание. Следващият кандидат се представи посредствено. На нея въобще не ѝ бяха задавани такива въпроси", коментира тя. По нейни думи прави впечатление, че спечелилата кандидатка не е участвала в конкурси в детската градина, в която работи.

Уволниха директор на детска градина, след като 4-годишно дете се прибра у дома само

NOVA потърси Столична община. Оттам казват, че втория кръг от конкурса, именно този със събеседването, е по-важен. Въпреки, че настоящият директор Бистра Гочева е с предимство като познаващ отвътре материалната база, дейността, персонала и финансовото състояние на детската градина, комисията е оценила по-високо другия кандидат.

От Столична община категоринчно отхвърлят твърденията, че някой представител на общината може да е подписал протокола под натиск. Оттам апелират да се запознаят с новоназначения директор и да му дадат шанс да се докаже. Посочват още, че на всички конкурси е осигурено аудио и видео заснемане, което дава допълнителна увереност на общината, че процедурата е изцяло спазена.

Междувременно родителите са организирали петиция, която по техни данни вече е събрала над 400 подписа. Те заявиха, че са готови и за последващи действия.