Започна заседанието на ВСС с искане за определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор, свикано от министъра на правосъдието Андрей Янкулов.

В дневния ред на заседанието министърът предлага единствена точка - определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор.

"Моето убеждение е, че временно изпълняващият функциите на главен прокурор стои много по-близо като фигура до титулярния, отколкото до който и да е друг административен ръководител, именно поради обема власт и правомощията, които упражнява", каза той по време на заседанието.

"Дори и избора на временен би трябвало да се случи в процедура, която да е максимално близо до процедурата за титуляр на поста", каза още Янкулов.

Според него ситуацията при която съдии не признават главния прокурор е неприемлива. Той припомни, че при избирането на Сарафов това е било временно решение до избора на титуляр. "Ще се надявам всеки един от вас да вземе отношение към този въпрос, с което откривам дебата", призова той членовете на ВСС.

Огнян Дамянов запита дали пленумът на ВСС е компетентен да се произнесе по въпроса, който е сезиран. Той припомни, че Сарафов е станал и.ф главен прокурор, след като президентът през 2023 е освободил Иван Гешев от поста.

Преди пленума се проведе и протест пред сградата на ВСС. Протестиращите призовават кадровиците да освободят съдебната власт от Борислав Сарафов.

Акцията ще бъде в подкрепа на искането на служебния правосъден министър Янкулов.