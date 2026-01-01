Вашингтон наложи нови икономически санкции, целящи да отслабят режима в Техеран и да изчерпят петролните му приходи в навечерието на преговорите между САЩ и Иран в Женева, предаде Франс прес.

Службата, отговаряща за икономическите санкции в американското министерство на финансите, включи в черния си списък четирима души от ирански произход, компании и дванадесет кораба.

Според съобщение, тези петролни танкери са част от "сенчестия флот", който позволява на Техеран да заобикаля американското ембарго върху износа на суров петрол и по този начин "да финансира вътрешните репресии, свързаните с него терористични групи и оръжейните си програми".

На фона на струпване на сили: САЩ и Иран започнаха разговори в Женева

Нови дискусии за иранската ядрена програма, която е в центъра на споровете между двете враждуващи страни, са насрочени за утре в Женева. Снощи американският президент Доналд Тръмп обвини Иран, че е "разработил ракети, които могат да заплашват Европа и нашите военни бази" и че се опитва да конструира още по-мощни ракети, способни "скоро да достигнат САЩ".

"Те продължават да преследват зловещите си ядрени амбиции", заяви Тръмп, който се опитва да постигне споразумение, гарантиращо, че Техеран няма да се сдобие с ядрено оръжие.

Иран отрича да има военни амбиции, но настоява за правото си да развива атомна енергетика за цивилни цели съгласно Договора за неразпространение на ядрено оръжие, по който е страна.